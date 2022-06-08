اليونان تعلن عن تسجيل أول إصابة بجدرى القرود

كتب أحمد عرفة

أعلنت اليونان عن تسجيل أول إصابة بجدري القرود، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن خطر انتشار فيروس جدرى القرود خارج البلدان التى يستوطن فيها "حقيقى"، وذلك بعد تسجيل ألف إصابة حول العالم، وقال المديرالعام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفى إن "خطر انتشار جدرى القرود فى الدول التي لا يتوطن فيها المرض أمر حقيقي، لكن يمكن تجنب هذا السيناريو".



وأضاف جيبريسوس، أن المنظمة تبلغت "بتسجيل أكثر من ألف إصابة مؤكدة بجدرى القردة حتى الآن فى 29 دولة حيث لا يتوطن المرض".



وشجع المدير العام تلك البلدان على زيادة تدابير المراقبة الصحية "لرصد جميع الإصابات والمخالطين للسيطرة على هذا التفشي ومنع العدوى".