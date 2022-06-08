الصحة العالمية: نخشى انتشار "جدرى القردة" فى بلدان لا يستوطن فيها

كتب محمد جمال

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن خطر انتشار فيروس جدرى القردة خارج البلدان التى يستوطن فيها "حقيقى"، وذلك بعد تسجيل ألف إصابة حول العالم، وقال المديرالعام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفى إن "خطر انتشار جدرى القردة فى الدول التي لا يتوطن فيها المرض أمر حقيقي، لكن يمكن تجنب هذا السيناريو".

وأضاف جيبريسوس، أن المنظمة تبلغت "بتسجيل أكثر من ألف إصابة مؤكدة بجدرى القردة حتى الآن فى 29 دولة حيث لا يتوطن المرض".

وشجع المدير العام تلك البلدان على زيادة تدابير المراقبة الصحية "لرصد جميع الإصابات والمخالطين للسيطرة على هذا التفشي ومنع العدوى".

وأعرب عن "قلق منظمة الصحة العالمية خاصة حيال المخاطر التي يشكلها هذا الفيروس على الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل".

وأكد أن المجتمعات التي تعيش في بلدان يتوطن فيها جدري القردة "تستحق القدر نفسه من الاهتمام والرعاية والوصول إلى الأدوات اللازمة لحماية نفسها" من المرض الذي ينتشر عن طريق الاتصال القريب.

يذكر أنه لم تسجل أى وفيات في تلك البلدان، على عكس مثيلتها التي يتوطن فيها المرض، ومنها نيجيريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت مرارا أن "الظهور المفاجئ وغير المتوقع" للفيروس فى البلدان التي لا يتوطن فيها المرض، يدل على أنه كان ينتشر منذ بعض الوقت، لكن لم يتم رصد انتقاله، ولا تعلم المنظمة منذ متى.