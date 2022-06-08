النيابة تحقق في سرقة سيارة من أمام منزل وكيل شباب ورياضة الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

تحقق النيابة العامة بالأقصر، في واقعة سرقة سيارة تابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، وذلك من امام منزل وكيل الوزارة بمدينة أرمنت غرب المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق، وتحرر المحضر رقم 10139 جنح مركز ارمنت.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، بلاغ يفيد بسرقة سيارة ربع نقل، تحمل رقم 1649، خاصة بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، من أمام منزل وكيل الوزارة بمدينة أرمنت، وذلك على الطريق السريع أمام المنزل.

وأصدر مدير الأمن تعليماته بسرعة التحقيق في الواقعة، وكلف رجال المباحث بتكثيف التحريات وسرعة ضبط الجناة، وبمتابعة كاميرات المراقبة تلاحظ هروب الجناة بالسيارة حتى محافظة أسيوط، واختفت بعد ذلك، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة العامة باستدعاء كل من مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وسائق السيارة، لسماع اقوالهما بشأن الواقعة، قبل أن تقرر إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بسرعة ضبط المتهمين بالواقعة.