اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية تهنئ الرئيس السيسى بمرور 8 سنوات على توليه الحكم

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:05 م
الكنيسة الكاثوليكية تهنئ الرئيس السيسى بمرور 8 سنوات على توليه الحكم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك
كتب محمد الأحمدى

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هنأ الأنبا الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس السيسى بمناسبة مرور 8 سنوات على توليه منصب رئاسة الجمهورية.

وجاء فى بيان الكنيسة الآتى: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة مرور ثماني سنوات على تولى سيادتكم منصب رئاسة الجمهورية".

وتابعت فى بيانها: "تثمن الكنيسة الكاثوليكية بمصر بكل الفخر والاعتزاز جميع الجهود الوطنية المبذولة خلال هذه الفترة، والتي ظهرت جلية في كافة المشروعات الوطنية العملاقة التي تم إنجازها، كما تؤكد الكنيسة صلاتها وتعضيدها لفخامتكم، حتى يوفقكم الله القدير فيما هو صالح للبلاد.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

الكنيسه الكاثوليكيه

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