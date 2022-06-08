الرئيس السيسى.. 8 سنوات من التعمير والتنمية.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس السيسى.. 8 سنوات من التعمير والتنمية.. العبور العظيم بمصر من الفوضى والانهيار إلى الثبات والاستقرار.. 8 سنوات من الشغف و8 "لاءات" أنقذت مصر.. استعادة التوازن وتأسيس «شرعيّة الإنجاز».. مصر طرف فاعل في السياسة الدولية.
واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..
ـ الرئيس السيسى.. 8 سنوات من التعمير والتنمية.. العبور العظيم بمصر من الفوضى والانهيار إلى الثبات والاستقرار.. 8 سنوات من الشغف و8 "لاءات" أنقذت مصر.. استعادة التوازن وتأسيس «شرعيّة الإنجاز».. مصر طرف فاعل في السياسة الدولية
ـ مدبولى فى الاجتماع الأسبوعى للحكومة: توطين صناعة الدواء أولوية قصوى.. اجتماع الحكومة يستعرض مسودة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية "2027 – 2022".. الموافقة على إجراء حركة ترقيات بكل وحدات الجهاز الإدارى بالدولة إلى المستويات الوظيفية الأعلى
ـ امتحانات الثانوية العامة «أوبن بوك» وأسئلتها اختيار من متعدد.. «التعليم»: الأسئلة لا تتضمن جزئيات مقالية.. وتصحيح البابل شيت إلكترونيا دون تدخل عنصر بشرى
ـ منتخب مصر يواجه إثيوبيا اليوم بمالاوى فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية.. إيهاب جلال يسعى لتحسين الأداء ويتحدى الغيابات.. وبيتو أباتى يحفز لاعبيه للمفاجأة ويراهن على «بيكلى»
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة