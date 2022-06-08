الكشف على 1917 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة

ونظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هانى جميعة وكيل الوزارة قافلة طبية مجانية على مدار يومين بقرية 6 أكتوبر التابعة لمركز إدكو، تم خلالها الكشف على 1917 مواطناً من أهالى القرية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبى فى التخصصات المختلفة بالإضافة إلى وجود معملى دم وطفيليات وجهاز أشعة، وكذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة إلى جانب تقديم خدمة التثقيف الصحى للمواطنين المترددين على القافلة.