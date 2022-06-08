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الصحة تطلق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

الأربعاء، 08 يونيو 2022 09:58 ص
الصحة تطلق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا 13 قافلة  طبية طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات القاهرة - البحيرة - مطروح - دمياط  ، الغربية - السويس - جنوب سيناء - المنوفية ، سوهاج - المنيا - قنا - أسوان - بني سويف
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات. 
 
 

الصحة

القوافل الطبية

المحافظات


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