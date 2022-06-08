الشباب والرياضة بشمال سيناء تطلق حملة لتعقيم لجان الثانوية العامة والأزهرية

شمال سيناء - محمد حسين

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء حملة تعقيم للجان الثانوية العامة والأزهرية.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فى بيان، قيام إدارة البرلمان والتعليم المدنى بتعقيم لجان امتحانات الثانوية الأزهرية فى إطار دورها لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتعقيم الدائم للجان، وتقوم بالتعقيم للجان الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة والأزهرية.

وقام فريق أعضاء برلمان الشباب بإدارات بئر العبد والشيخ زويد والحسنة ورمانة بتعقيم مقر انعقاد لجان الامتحانات كلا في مدينته ياتى ذلك فى دور أعضاء البرلمان والتعليم فى الخدمه المجتمعية والتى تأتى فى إطار توجيهات ودور وزارة الشباب والرياضة فى رفع روح الولاء والانتماء عند الشباب ولتكوين الشخصية الوطنية.





أعمال التطهير (1)



أعمال التطهير (2)