اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البنك الدولى يوافق على تخصيص 1.49 مليار دولار مساعدات إضافية لـ أوكرانيا

الأربعاء، 08 يونيو 2022 09:39 ص
البنك الدولى يوافق على تخصيص 1.49 مليار دولار مساعدات إضافية لـ أوكرانيا البنك الدولى
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق المجلس التنفيذي للبنك الدولي على تخصيص تمويل إضافي بقيمة 1.49 مليار دولار لأوكرانيا.
 
وقال البنك -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية اليوم الأربعاء، إن الجولة الأخيرة من التمويل لأوكرانيا جاءت مدعومة بضمانات تمويل من بريطانيا وهولندا وليتوانيا ولاتفيا، بهدف المساعدة في دفع أجور العاملين في الحكومة والعاملين الاجتماعيين، وتوسيع إجمالي الدعم الذي تعهد البنك بتقديمه إلى أكثر من 4 مليارات دولار.
 
وأضاف البيان: أنه يتم دعم المشروع بتمويل موازٍ من إيطاليا ومساهمات من صندوق ائتماني جديد متعدد المانحين لمساعدة أوكرانيا على تجاوز أزمتها الراهنة.
 
وكانت الحكومة الأوكرانية قد أعلنت في السابق حاجتها إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار شهريًا في المستقبل القريب؛ لدعم الحكومة في مواجهة العمليات العسكرية الروسية، فيما تعهد القادة الماليون لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بتقديم 9.5 مليار دولار إضافية لكييف، وبذلك سيصل المبلغ الإجمالي للدعم غير العسكري إلى ما يقرب من 20 مليار دولار.

البنك الدولى

اوكرانيا

روسيا

روسيا واوكرانيا

اخبار اوكرانيا

الحرب فى اوكرانيا


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة