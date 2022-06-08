البرلمان الأوروبي يقترح وضع آلية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة

كتب أحمد عرفة

اقترح البرلمان الأوروبي على مجلس الاتحاد والمفوضية الأوروبية وضع آلية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال البرلمان الأوروبى، إنه على الأجهزة القيادية للاتحاد الأوروبي أن "تؤكد الدعم غير المشروط لوحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا بحدودها المعترف بها دوليا.

وأوصى البرلمان الأوروبى بتقديم الدعم المادي والعسكري والمالي والإنساني المطلوب لأوكرانيا، موضحا أن يكون الاتحاد الأوروبي على استعداد للماسهمة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، ووضع آلية قانونية تتيح مصادرة الأصول الروسية المجمدة واستخدامها للتعويض عن الخسائر وإعادة إعمار أوكرانيا، وداعيا لاتحاد الأوروبي إلى تشديد السياسات الخارجية والأمنية وتعزيز سيادة أوروبا كاتحاد على حساب السيادات الوطنية للدول.

وأكد البرلمان الأوروبى ضرورة اعتماد التصويت بالأغلبية العظمى في بعض مجالات السياسة الخارجية، بما في ذلك في ما يخص فرض العقوبات ضد الأشخاص وغير ذلك، من أجل زيادة فاعلية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى.