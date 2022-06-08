البرلمان الأوروبى يستعد للتصويت على مقترحات مناخية بسبب مخاوف الحرب

كتبت: هناء أبو العز

بعد عام من التوقيع على قانون لخفض الانبعاثات بنسبة 55 % هذا العقد ، يستعد أعضاء البرلمان الأوروبي للتصويت على التدابير الرئيسية لتنفيذ الهدف.

وستشكل نتيجة التصويت اليوم الأربعاء على ثمانية عناصر من حزمة "مناسب لـ 55" للمفوضية الأوروبية شكل المفاوضات القادمة مع حكومات الاتحاد الأوروبي - وتساعد في تحديد ما إذا كانت إجراءات الكتلة بشأن المناخ يمكن أن تتطابق مع أقوالها، لكن التحول في الظروف السياسية والاقتصادية في أوروبا خلال العام الماضي زاد من حدة الانقسامات بين مختلف معسكرات البرلمان.

ومنذ أن قدمت المفوضية مجموعتها الضخمة من تشريعات المناخ الصيف الماضى ، تسببت الحرائق والفيضانات والجفاف في إحداث فوضى في جميع أنحاء القارة ، وأدت الحرارة الشديدة إلى آلاف الوفيات الزائدة ، وقد أوضحت ثلاثة تقارير للأمم المتحدة الأخطار التي تلوح في الأفق للاحتباس الحراري بمزيد من التفصيل. من أي وقت مضى.

في الوقت نفسه ، أدت تأثيرات الوباء ، والارتفاع في أسعار الطاقة ، والغزو الروسي لأوكرانيا ، إلى تكثيف المخاوف بشأن الكيفية التي قد تؤثر بها الحزمة على ازدهار القارة.

وسيطر القلق من ارتفاع تكلفة المعيشة على الجدل الذي دار يوم الثلاثاء قبل التصويت ، وهو ما تردد صدى في دعوات اليمين إلى وتيرة أبطأ لإزالة الكربون والحجج التي قدمها المشرعون اليساريون والوسطيون ضد سعر الكربون للتدفئة والسيارات.

من جانبه قال دولورز مونتسيرات ، وهو مشرع إسباني من يمين الوسط ، إن تغير المناخ خطر على كوكب الأرض وهي مشكلة علينا مكافحتها، وإنكار ذلك خطأ لكن من الخطأ أيضًا ألا تكون واقعيًا، لا يمكن للمفوضية تجاهل العواقب الاقتصادية والاجتماعية التي نعانيها حاليًا بسبب COVID والحرب والتضخم ".

وجادل العديد من أعضاء يمين الوسط وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي الليبراليين بأنه لا ينبغي على بروكسل أن تثقل كاهل الصناعة والأسر بإجراءات صارمة في ضوء الحرب، وقال آخرون إن إنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي يعني تكثيف العمل المناخي.

"وسيصوت أعضاء البرلمان الأوروبي على ثمانية مقترحات بعد ظهر اليوم الأربعاء، وهى إصلاح سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي ؛ ما إذا كان سيتم إدخال ضريبة حدود الكربون ؛ أهداف وطنية جديدة لخفض الانبعاثات ؛ ما إذا كان سيتم إنشاء صندوق مناخ اجتماعي لدعم الأسر الفقيرة ؛ أهداف جديدة لعزل الكربون ؛ معايير الانبعاثات للسيارات ؛ ومجموعتين من القواعد لانبعاثات الطيران.

يحاول حزب الشعب الأوروبي الذي يمثل يمين الوسط ، وأكبر مجموعة في البرلمان ، ونواب يمينيون آخرون تخفيف العديد من المقترحات. كثيرًا ما دعا المشرعون في سياسة ممارسات التوظيف إلى اتباع نهج "واقعي" و "معقول" يؤدي إلى "إزالة الكربون وليس إزالة التصنيع".

لكن أعضاء البرلمان الأوروبي من مجموعات أخرى أعربوا أيضًا عن حذرهم بشأن عناصر الحزمة والتكلفة الاجتماعية المحتملة لبعض الإجراءات التي اقترحتها المفوضية.