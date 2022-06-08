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الأوقاف تنشر ترجمة خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "الدين والإنسان" باللغة الإنجليزية.. فيديو

الأربعاء، 08 يونيو 2022 09:17 م
الأوقاف تنشر ترجمة خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "الدين والإنسان" باللغة الإنجليزية.. فيديو وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الأوقاف، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" ترجمة خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "الدين والإنسان" اللغة الإنجليزية، ويؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان "الدين والإنسان"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.
 
وحددت وزارة الأوقاف موضوعات في وقت سابق خطب شهر ذى القعدة 1443 هــ على النحو التالى: 
 الجمعة الأولى : 3/ 6/ 2022م - سعة أبواب الخير فى الرسالة المحمدية.
الجمعة الثانية : 10/ 6/ 2022م - الدين والإنسان.
الجمعة الثالثة : 17/ 6/ 2022م - الحفاظ على الأوطان.
الجمعة الرابعة : 24/ 6/ 2022م - أخلاق الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم).
من ناحية أخرى كلفت وزارة الأوقاف، الشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجي إمام مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة بأداء خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: "الدين والإنسان" من مسجد الرءوف الرحيم بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتي ينقلها التلفزيون المصري.
 

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