الأوقاف تكلف إمام مسجد السيدة زينب بخطبة الجمعة المقبلة بالمنوفية

كتب على عبد الرحمن

كلفت وزارة الأوقاف، الشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجي إمام مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة بأداء خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: "الدين والإنسان" من مسجد الرءوف الرحيم بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتي ينقلها التلفزيون المصري.

وفى سياق متصل تطلق وزارة الأوقاف، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بينها والأزهر الشريف، قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة جنوب سيناء، يوم الجمعة المقبلة وتضم 10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" الدين والإنسان "، وذلك على النحو التالي:

1. الشيخ / محمد محمد عبد العزيز عفيفي مفتش إدارة سانت كاترين الوادي المقدس

2. الشيخ / فاضل محمد عبد الهادي مجمع البحوث الإسلامية وادي الراحة

3. الشيخ / محمد إبراهيم محمود الخولي إمام وخطيب الإسباعية السفلي

4. الشيخ / عبدالحميد عطية الألفي مجمع البحوث الإسلامية السلام بوادي فيران

5. الشيخ / فهيم مصطفي فهيم أبو شريف إمام وخطيب الطرفة القديم

6. الشيخ / محمد أحمد عبد الحميد مجمع البحوث الإسلامية الرحمن بوادي فيران

7. الشيخ / أشرف محمد صبحي محمود شلبي إمام وخطيب وادي مكتب

8. الشيخ / السيد محمد محمد مجمع البحوث الإسلامية الحسوة

9. الشيخ / سامي محمد عبد الفتاح غانم إمام وخطيب الإسباعية العليا

10. الشيخ / أسامة أحمد مرسي مجمع البحوث الإسلامية المروة