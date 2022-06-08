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الأمم المتحدة: تداعيات الأوضاع فى أوكرانيا أثرت على 1.6 مليار شخص حتى الآن

الأربعاء، 08 يونيو 2022 09:28 م
الأمم المتحدة: تداعيات الأوضاع فى أوكرانيا أثرت على 1.6 مليار شخص حتى الآن جوتيريش
كتب أحمد عرفة

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حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أن تداعيات الأوضاع في أوكرانيا على العالم تزداد سوءا، وقد أثرت على 1.6 مليار شخص حتى الآن، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن تأثير الحرب على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل شامل وخطير ومتسارع، فالحرب تهدد بالنسبة إلى الناس في كل أنحاء العالم بإطلاق موجة غير مسبوقة من الجوع والبؤس مخلفة فوضى اجتماعية واقتصادية، موضحا أنه إذا كانت أزمة الغذاء هذا العام ناجمة عن صعوبة الوصول إلى المواد الغذائية، فإن العام المقبل قد يكون سنة شح الغذاء.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن هناك طريقة واحدة فقط لوقف هذه العاصفة التي ترتسم: "يجب وقف الغزو الروسي لأوكراني".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن المفاوضات جارية حول اتفاقية شاملة تسمح بالتصدير الآمن للأغذية المنتجة في أوكرانيا عبر البحر الأسود ووصول الأغذية والأسمدة الروسية دون عوائق إلى الأسواق العالمية، مؤكدا أن هذا الاتفاق ضروري لملايين الأشخاص في البلدان النامية بما في ذلك فى أفريقيا جنوب الصحراء.


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