إخلاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحلة وتجهيزه للتشغيل التجريبى

الغربية عادل ضرة

أعلن اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن إخلاء كافة التراكمات الموجودة بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحلة، حيث جرى نقل كمية تقدر بـ287.398 طن قمامة في الفترة من 20/5/2021 حتي 6/6/2022، كما جرى توصيل التيار الكهربائي للمحول الجديد بعد رفع قدرته، وذلك لبدء التوصيلات الكهربائية الداخلية بالمصنع استعدادا للتشغيل التجريبي وتشغيل الخطوط.



وأشار إلى نقل الخردة من ساحة المصنع وإخلاء كافة الإشغالات الموجودة به، وتجرى أعمال توسعة المصنع عن طريق قطع أراضٍ مجاورة له لتوسعته، لتوفير نقطة وسيطة لتجميع القمامة، على أن يتم الانتهاء من نقل القمامة إلى النقطة الوسيطة بالوزارية.



وأوضح أنه بتشغيل المصنع سيجرى استيعاب جميع المتولد اليومي الوارد مع تشغيل المصنع بثلاثة خطوط تدوير، بالإضافه إلى خطي غربلة بقدرة تشغيلية 70 طن / ساعة.