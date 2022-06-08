أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمنيا فى القطاعات الثلاثة

ينشر اليوم السابع أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا فى القطاعات الثلاثة جنوب وشمال ووسط، بعد اعتماد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 72.97%، بحضور المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق.
من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 111636 طالباً، حضر منهم 106379 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77622 طالباً، بنسبة نجاح 72.97%.
أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمنيا فى القطاعات الثلاثةالأربعاء، 08 يونيو 2022 02:33 م
اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا فى القطاعات الثلاثة جنوب وشمال ووسط، بعد اعتماد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 72.97%، بحضور المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
الموضوعات المتعلقة
محافظ المنوفية يكشف موعد نتيجة الشهادة الإعداديةالأربعاء، 08 يونيو 2022 01:38 م
نتيجة الشهادة الإعدادية فى 20 محافظة لعام 2022.. بالاسم ورقم الجلوسالأربعاء، 08 يونيو 2022 01:07 م
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2022 .. بالاسم ورقم الجلوسالأربعاء، 08 يونيو 2022 11:24 ص
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72%الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:21 ص
"تعليم المنيا": إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 اليوم أو غداالأربعاء، 08 يونيو 2022 03:30 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة