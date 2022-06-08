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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2022 .. بالاسم ورقم الجلوس

الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:24 ص
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2022 .. بالاسم ورقم الجلوس اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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ينشر اليوم السابع ،نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، وذلك بعدما اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 72.97%، بحضور، المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 111636 طالباً، حضر منهم 106379 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77622 طالباً، بنسبة نجاح 72.97%.
 
 
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية (1)
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية 

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية (2)
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

 


نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا

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