وكيل تعليم دمياط يشدد: يجب أن تكون المدارس نموذجا مميزا فى النشاط الصيفى

دمياط - معتز الشربينى

كلف الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم، مديري الإدارات التعليمية التعليمية بعقد ورش عمل لمعلمي ووكلاء ومديري المدارس خلال الإجازة الصيفية بالتعاون مع مدربي TOT المعتمدين.



وكان الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، بمديري الإدارات التعليمية بحضور مديري عموم المديرية، وذلك لمناقشة النشاط الصيفي بالمدارس والتجهيز لامتحانات الدور الثاني.

وناقش "وكيل الوزارة" آلية الانتهاء من تجهيز المدارس لامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مطالبا بتعاون جميع العاملين بالمدارس.

وشدد "وكيل الوزارة" بالتأكيد على إخطار الطلاب الذين لهم دور ثان وتوقيع ولي الأمر بالعلم، بالإضافة إلى تسليم الشيت كنترول بعد الانتهاء من مراجعته وتوقيعه لشئون الطلاب.

واوضح "خلف"، أننا جميعا موظفون لدى الحكومة ولابد من تواجدنا بأماكن عملنا بصفة يومية وليس فقط أثناء الدراسة، مشددا على الانضباط الإداري داخل المدارس.

وطالب وكيل التعليم بدمياط، أن تكون المدارس خلال الإجازة الصيفية نموذج مميز للأنشطة التربوية والرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، وهو الأمر الذي يجب العمل عليه بكل جدية والتزام حتى نستطيع من خلال مسئوليتنا أن نساهم في تأسيس أبنائنا وبناتنا لمواكبة التطور الذي يشهده العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة.

وأوضح أن العام الدراسي المنقضي كان لتعليم دمياط السبق في العديد من الفاعليات والمبادرات المجتمعية التي تمت تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على مستوى الجمهورية، وأشاد بها الجميع مثل درس مميز بالمجان وشتاء دافئ وشنطة الخير في رمضان ومنتدى طلاب دمياط ومبادرة حلويات دمياط التعليمية ومبادرة صانع السعادة، بالإضافة إلى معرض ختام الأنشطة وختاما بالاحتفال بعيد دمياط القومي، وهو الأمر الذي وضع تعليم دمياط في وضع جديد يجب المحافظة عليه أيضا خلال الإجازة الصيفية من خلال الأنشطة الصيفية المختلفة واكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطلاب.

وأكد "وكيل الوزارة"، على جميع مديري الإدارات بعقد ورش عمل لرفع التنمية المهنية لمعلمي ووكلاء ومديري المدارس خلال الإجازة الصيفية بالتعاون مع مدربي TOT المعتمدين، بالإضافة إلى استمرار مبادرة درس مميز بالمجان وتفعيل الدروس المختلفة لطلاب الدور الثاني لجميع الصفوف، وتكريم النماذج المضيئة بالمدارس من معلمين وطلاب مقدما الشكر والتقدير لكل العاملين بالمدارس لما قدموه من جهود جعلت لتعليم دمياط السبق على مستوى الجمهورية.