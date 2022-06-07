اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 02:36 م
تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية امتحانات الشهادة الإعدادية - صورة أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، الانتهاء من أعمال تصحيح أوارق إجابات الشهادة الإعدادية، وقيام الكنترول برصد الدرجات، والذي من المقرر الانتهاء منها بشكل كامل بعد غدٍ الخميس، وعرضها على المحافظ الدكتور ممدوح غراب لاعتمادها ما لم يحدث مانع.
 

وأضاف وكيل الوزارة، لـ"اليوم السابع"، أنه سيجرى إعلان النتيجة عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، وكذلك أسماء الأوائل.

ويذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة لهذا العام بلغ 136 ألفا و982  طالبا وطالبة مقسمين إلى 134 ألفا و750 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للأمل و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و9 طلاب بلجنة مستشفي 57357، وذلك أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.


نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022

بوابة القليوبية التعليمية نتائج الامتحانات

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه الترم الثانى 2022

شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالدرجات بالاسم

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه الترم الثاني

رقم الجلوس

الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية 2022

الشهاده الاعداديه محافظه البحيره

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2022

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022 الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2022 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني

نتيجة الصف الثالث الإعدادي القليوبية الترم الثاني

موعد اعلان نتيجة الشهادة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

نتيجة الشهادة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

نتيجة الشهادة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

نتيجه الشهاده الاعداديه

امتحانات 2022


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة