تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، الانتهاء من أعمال تصحيح أوارق إجابات الشهادة الإعدادية، وقيام الكنترول برصد الدرجات، والذي من المقرر الانتهاء منها بشكل كامل بعد غدٍ الخميس، وعرضها على المحافظ الدكتور ممدوح غراب لاعتمادها ما لم يحدث مانع.



وأضاف وكيل الوزارة، لـ"اليوم السابع"، أنه سيجرى إعلان النتيجة عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، وكذلك أسماء الأوائل.

ويذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة لهذا العام بلغ 136 ألفا و982 طالبا وطالبة مقسمين إلى 134 ألفا و750 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للأمل و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و9 طلاب بلجنة مستشفي 57357، وذلك أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.