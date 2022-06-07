وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول أداء اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو

كتب: محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا حول حصاد أداء اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2022.

وأشار التقرير إلى اختيار القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية في العالم الإسلامي لعام 2022، وفوز مدينة دمياط بجائزة اليونسكو لمدن التعلم عام 2021، كما فازت مدينة أسوان بجائزة الشبكة الدولية لمدن التعلم "GNLC" التابعة لليونسكو عام 2019، وكذلك فازت محافظة الجيزة ضمن 16 مدينة على مستوى العالم بجائزة اليونسكو لمدن التعلم عام 2017، فضلاً عن فوز جامعة عين شمس بجائزة (كونفوشيوس) لمحو الأمية، وفوز جمهورية مصر العربية عام 2021 بالمركزين الأول والثاني لجائزة الشباب العربي.

وأفاد التقرير بفوز جمهورية مصر العربية بعضوية المجلس التنفيذي للجنة الحكومية للمحيطات بمنظمة اليونسكو، كما فازت بمقعد رئيس اللجنة الدولية الفرعية لإفريقيا وجزر الدول المجاورة للعلوم البحرية باليونسكو حتى نهاية 2021، وفازت مصر أيضًا للمرة الثانية على التوالي بمقعد نائب الرئيس ممثلاً عن المجموعة العربية لليونسكو في لجنة الخبراء الحكوميين الدوليين المعنية بدراسة المشروع الأولي للاتفاقية العالمية حول الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي.

ولفت التقرير إلى فوز جمهورية مصر العربية بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو خلال الفترة من 2017/2021 ضمن 58 دولة عضو في المجلس من أصل 193 دولة عضو بالمنظمة، كما تم انتخاب جمهورية مصر العربية لعضوية المجلس الهيدرولوجي الدولي لليونسكو IHP خلال الفترة من 2017 إلى 2021.



تقرير التعليم العالى

وأبرز التقرير نجاح اللجنة في إدراج ذكرى وفاة هدى شعراوي ومولد شاعر النيل حافظ إبراهيم في برنامج الذكرى السنوية لمنظمة اليونسكو لعامي 2022 – 2023، وكذا إدراج الخط العربي ضمن قائمة اليونسكو للتراث غير المادي عام 2021، فضلاً عن إدراج دار الكتب والوثائق القومية ضمن الأحداث والشخصيات البارزة التي يمكن لليونسكو الاحتفال بها، إضافة إلى إدراج اللعبة المصرية (التحطيب) على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، بالإضافة إلى فوز مؤسسة "مصر الخير" بجائزة منظمة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء ودمجهن بالمجتمع عام 2018، وكذلك فوز جمعية (قبس من نور) المصرية بجائزة الإيسيسكو لمحو الأمية والتربية غير النظامية عام 2017.

واستعرض التقرير أهم الأنشطة والمشروعات وورش العمل والندوات التي نفذتها اللجنة الوطنية خلال الثماني سنوات الماضية، ومن أهمها:

* تنظيم الدورة الثانية لمنافسات الأسبوع العربي للبرمجة تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة) بالتعاون مع منظمة الألكسو والجمعية التونسية للمبادرات التربوية عام 2022.

* استضافة مصر المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في الدول العربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو عام 2021، وكذلك استضافت الدورة الـ42 بالمجلس التنفيذي والدورة الـ14 من المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

* استضافة جمهورية مصر العربية أولمبياد البحث العلمي بالتعاون مع منظمة الألكسو عام 2019.

* نجاح المجموعة العربية المشاركة في الدورة الـ14 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي باليونسكو في تسجيل ملف "النخلة – المعارف – المهارات – التقاليد – الممارسات " بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني، عام 2019.

*الاحتفال بإدراج ذكرى مرور (50) عامًا على حملة إنقاذ معابد أبوسمبل وآثار النوبة في برنامج الذكرى السنوية لمنظمة اليونسكو، عام 2018.

* تنفيذ مشروع (مستقبل برمجيات المصادر مفتوحة المصدر) بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وكذلك تنفيذ مشروع تعزيز الحياة الصحية السليمة للطلبة وبصفة خاصة المراهقين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

* تنفيذ مشروع (تمكين النساء المهمشات وذوى الاحتياجات الخاصة من الانتفاع الشامل بالمعلومات والمعرفة)، وكذلك مشروع (تعزيز العلم والتكنولوجيا والمعلومات في حماية البيئة ودعم استغلال الطاقة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة) بالتعاون مع منظمة اليونسكو عام 2018.

* تنظيم الاجتماع الإقليمي حول (التجارب الناجحة والممارسات المُثلى في مجال محو الأمية والتربية غير النظامية) بالتعاون مع الألكسو عام 2017.

* استضافة جمهورية مصر العربية (المنتدى العربي الرابع للبحث العلمي والتنمية المُستدامة) بالتعاون مع منظمة الألكسو عام 2016.

* تنظيم ورشة عمل إقليمية حول (تطوير السياسات والقوانين الوطنية لمحاربة الاتجار غير المشروع في المُمتلكات الثقافية) بالتعاون مع الإيسيسكو عام 2016.

* استضافة جمهورية مصر العربية المؤتمر الـ15 للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي بالتعاون مع منظمة الألكسو.

*تنفيذ مشروع رفع الوعي بالمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وكذلك تنظيم دورة تدريبية حول (الارتقاء بقدرات المتخصصين في علم الآثار الوقائي وإدارة المصادر الثقافية وإدماجها في خطط التنمية المُستدامة) بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو، وذلك عام 2015.