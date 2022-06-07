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هيئة الدواء تكشف مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 11:50 ص
هيئة الدواء تكشف مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها.. اعرف التفاصيل هيئة الدواء
كتب: وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء عن مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها مؤكدة أنها تختلف من نوع لآخر فمثلا مدة صلاحية الكريم الذي يأتي على شكل أنبوب بعد الفتح تكون 6 أشهر أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر.

وتابعت هيئة الدواء: أما الكريم الذي يأتي على شكل علبة تكون مدته شهرا واحدا بعد الفتح، والمرهم على شكل أنبوب تكون مدة صلاحيته 6 أشهر من الفتح، أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر.

وأضافت هيئة الدواء: أما المرهم على شكل علبة فتكون مدة الصلاحية 3 أشهر من تاريخ الفتح، أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر، لكن فيه حالات بتختلف فيها مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها، وفي الحالة دي تنصح  هيئة الدواء المصرية بالرجوع للمكتوب في النشرة الداخلية للدواء، واتباع الإرشادات المكتوبة بها.


هيئة الدواء

الكريم

صلاحية الادوية

اليوم السابع بلس

مدة صلاحية الأدوية


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