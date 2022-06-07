نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.. الأولى: نفسى أدخل كلية الطب

القليوبية إبراهيم سالم

قالت الطالبة سارة محمدى سعيد محمدى، الطالبة بمدرسة الشهيد ماهر السيد مصطفى، بقرية العمار الكبرى التابعة للإدارة التعليمية بطوخ بمحافظة القليوبية، والحاصلة على المركز الأول بالشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022، إنها استقبلت خبر كونها ضمن قائمة الأوائل بالمحافظة للشهادة الإعدادية لهذا العام بسعادة كبيرة جدا، مؤكدة "ربنا كلل تعبى طول السنة وفرحنى جدا".

وأضافت الطالبة سارة لـ "اليوم السابع"، قائلة "كنت بذاكر أي وقت متاح لى طول اليوم، وبنظم وقتى يوم بيوم مش بعمل جدول أسبوعي، ودا كان سبب كبير أنى أحصل أكبر قدر من المذاكرة"، مشيرة إلى أنها أيضا كانت ترفه عن نفسها بين الحين والأخر بين أفراد الأسرة حتى لا يحدث لديها ملل من طول فترة المذاكرة.

وعن أمنياتها المستقبلية، قالت: "نفسى أدخل كلية الطب، الدكتور طارق أبو العزم بالقرية قال لى هدرس لك في كلية الطب، وإن شاء الله هحقق أمنيتى بفضل ربنا وبعده والدى ووالدتى وأسرتى بالكامل، لأن الأسرة موفرة لي كل عوامل الهدوء والمذاكرة والحمد لله ربنا كرمنا كلنا وكفاية فرحة أسرتي".

واعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77 %، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 90.68%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 115 الف و533 طالب وطالبة، أدى الامتحان 115 ألف و480 طالبا وطالبة.