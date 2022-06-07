اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 05:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ الوادى الجديد تتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجى فى الخارجة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 04:27 م
نائب محافظ الوادى الجديد تتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجى فى الخارجة نائب محافظ الوادي الجديد يتفقد المركز التكنولوجي
الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقدت  حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقها الدكتور ياسر محمود رئيس مركز الخارجة، صباح اليوم، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية للمركز، لمتابعة منظومة العمل داخل المركز والخدمات المقدمة للمواطنين

 

والتقت نائب المحافظ بعدد من المواطنين داخل المركز للإطمئنان على أداء الخدمة، ووجهت بإعداد مقترح للإستغلال الأمثل للمركز التكنولوجي المتنقل للتيسير على المواطنين بالمراكز والمناطق النائية.

 

كما تابعت البرنامج التدريبي لشباب الخريجين الملتحقين بالخدمة العامة لتعريفهم بآليات العمل قبل توزيعهم على الإدارات المختلفة.

 


الوادي الجديد

مجلس مدينة الخارجة

المركز التكنولوجي بالخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

أخبار مصرية


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة