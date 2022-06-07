نائب محافظ الوادى الجديد تتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجى فى الخارجة

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقها الدكتور ياسر محمود رئيس مركز الخارجة، صباح اليوم، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية للمركز، لمتابعة منظومة العمل داخل المركز والخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقت نائب المحافظ بعدد من المواطنين داخل المركز للإطمئنان على أداء الخدمة، ووجهت بإعداد مقترح للإستغلال الأمثل للمركز التكنولوجي المتنقل للتيسير على المواطنين بالمراكز والمناطق النائية.

كما تابعت البرنامج التدريبي لشباب الخريجين الملتحقين بالخدمة العامة لتعريفهم بآليات العمل قبل توزيعهم على الإدارات المختلفة.