مصرع شاب بسبب تعاطيه جرعة مخدرات زائدة فى البساتين

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه داخل شقته بمنطقة البساتين، نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، يرتدي ملابسة كامله، وعدم وجود أى إصابات بجسده، كما عثر على آثار مواد مخدرة بجواره.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وباستدعاء أسرة الشاب أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأرجعوا سبب الوفاة بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.