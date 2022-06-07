محافظ سوهاج يعلن توريد أكثر من 85 ألف طن أقماح من المزارعين .. صور

سوهاج – محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن توريد 85 ألف و 34 طن و 467 كيلو من الأقماح حتى الان، لمختلف الشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين دون معوقات .

ووجه "الفقى" بالتنسيق المستمر بين مديريات " التموين، والزراعة، وكافة الجهات المعنية"؛ لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق؛ لمنع خروج أية كميات من القمح خارج نطاق المحافظة



توريد الأقماح بشون وصوامع سوهاج (1)



توريد الأقماح بشون وصوامع سوهاج (2)



توريد الأقماح بشون وصوامع سوهاج (3)



توريد الأقماح بشون وصوامع سوهاج (4)



توريد الأقماح بشون وصوامع سوهاج (5)



توريد الأقماح بشون وصوامع سوهاج (6)