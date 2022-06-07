اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 يونيو 2022 02:08 م
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محافظ سوهاج يعلن توريد أكثر من 85 ألف طن أقماح من المزارعين .. صور

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 01:20 م
محافظ سوهاج يعلن توريد أكثر من 85 ألف طن أقماح من المزارعين .. صور متابعة توريد القمح بسوهاج
سوهاج – محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن توريد 85 ألف و 34 طن و 467 كيلو من الأقماح حتى الان، لمختلف الشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين دون معوقات .

ووجه "الفقى" بالتنسيق المستمر بين مديريات " التموين، والزراعة، وكافة الجهات المعنية"؛ لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق؛ لمنع خروج أية كميات من القمح خارج نطاق المحافظة

توريد الأقماح بشون وصوامع سوهاج (1)
توريد الأقماح بشون وصوامع سوهاج (1)

 

توريد الأقماح بشون وصوامع سوهاج (2)
توريد الأقماح بشون وصوامع سوهاج (2)

 

توريد الأقماح بشون وصوامع سوهاج (3)
توريد الأقماح بشون وصوامع سوهاج (3)

 

توريد الأقماح بشون وصوامع سوهاج (4)
توريد الأقماح بشون وصوامع سوهاج (4)

 

توريد الأقماح بشون وصوامع سوهاج (5)
توريد الأقماح بشون وصوامع سوهاج (5)

 

توريد الأقماح بشون وصوامع سوهاج (6)
توريد الأقماح بشون وصوامع سوهاج (6)

 

توريد الأقماح بشون وصوامع سوهاج (7)
توريد الأقماح بشون وصوامع سوهاج (7)

 


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