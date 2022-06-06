محافظ سوهاج يترأس اجتماع اللجنة العليا لفحص تراخيص البناء

سوهاج محمود مقبول

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لفحص تراخيص البناء، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعقيد محمد شعبان عضو هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، وأعضاء اللجنة.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على أهمية دور اللجنة في ضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص، وإرساء الأسس والقواعد التي يتم العمل بها وفقا للإجراءات واللوائح القانونية المقررة، وتطبيق القوانين والقرارات على أي إنشاء جديد في نطاق المحافظة، طبقا لأحكام قانون البناء 119، والاشتراطات البنائية الجديدة.

وناقش الاجتماع أعمال التراخيص التي تم إرسالها إلى الهيئة الهندسية، ومخاطبتها بالتراخيص المتأخرة، كما تناول الاجتماع حصر موقف التراخيص التي تم فحصها وعرضها على اللجنة، وتنقسم إلى " تراخيص تم فحصها وجاري مراجعتها، وتراخيص جاري فحصها "، ووجه المحافظ بسرعة قيام الإدارات الهندسية للوحدات المحلية بإرسال التراخيص المراد استئنافها وتجميعها حتى يتم مراجعتها بشكل مجمع.