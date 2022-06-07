لتخفيف تقلصات العضلات.. 5 علاجات للتغلب على الألم

كتبت إيناس البنا

بصرف النظر عن كونها مؤلمة ، فأن تشنجات العضلات يمكن أن تكون غير مريحة للغاية للشخص، فيمكن أن يؤدي عدم قدرة العضلات على الاسترخاء إلى تقلص وضيق لا إرادي، ويمكن أن تنشأ هذه الحالة لأسباب مختلفة مثل التمرين المفرط ، والإصابة ، وما إلى ذلك.

علاج تقلص العضلات



هنا بعض علاجات لتشنج العضلات وفقا لموقع " healthline":

شرب الماء:



هل تعلم أن الجفاف أحد الأسباب الشائعة لتقلصات العضلات، لذلك للتغلب على التقلصات ، اشرب الكثير من الماء وحافظ على رطوبة جسمك في جميع الأوقات.

استخدام الكمادات الباردة :



غالبًا ما تستخدم الكمادات الباردة كطريقة شائعة للتعامل معها، بدءًا من علاج التورم وحتى ألم التقلصات، لذلك عند مواجهة تقلص عضلي مزعج ، فقط ضع بعض الكمادات الباردة عليه.

تمارين التمدد:



عند محاولة التعامل مع التشنج، تجنب إجهاد جزء الجسم وتمديده، فيمكن أن يساعد التمدد في تخفيف التوتر وتقليل التشنجات.

التدليك:



التدليك الجيد يمكن أن يساعد على إرخاء العضلات ويمكن أن تكون فعالة للغاية في التعامل مع تقلصات العضلات.

ارفع الجزء المتشنج:



يمكن أن يساعد رفع المنطقة الضيقة في توفير الراحة للتشنج. إذا أمكن ، ارفع الجزء وانتظر حتى يشفى.