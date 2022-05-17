تشنجات العضلات والتعب ..علامات تكشف إصابتك بنقص الكالسيوم

كتبت - ميرفت رشاد

نقص الكالسيوم هو حالة يكون فيها جسم الشخص يعاني من انخفاض مفرط في مستويات الكالسيوم بالدم، فالكالسيوم هو معدن مهم يساعد الجسم على بناء عظام وأسنان صحية ، وهذا هو السبب في أن انخفاض مستوياته يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيد نقصه من خطر الإصابة بهشاشة العظام ومشاكل الأسنان، وذلك وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

فهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب نقص الكالسيوم ، والتي تشمل في المقام الأول عدم تناول ما يكفي من الكالسيوم لفترات طويلة من الزمن، عوامل الخطر الأخرى تشمل العمر والجينات، علاوة على ذلك ، يمكن أن تؤدي بعض الأدوية أو النظام الغذائي غير المتوازن أو عدم تحمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم أو عدم التوازن الهرموني لدى النساء إلى نقص الكالسيوم.

إليك بعض علامات نقص الكالسيوم في جسمك:

-التعب الشديد والضعف:

يمكن أن يكون التعب علامة منبهة لكثير من الأمراض ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم في الجسم أيضًا إلى الإرهاق الشديد والركود والضعف ، قد يشعر المرء بالدوار ، وقد يجد صعوبة في التركيز.



-تشنجات عضلية متكررة:

إذا كنت تفتقر إلى مستويات كافية من الكالسيوم في الجسم ، فقد تعاني من تقلصات عضلية مفاجئة وألم في أوتار الركبة أو ربلة الساق، التشنجات العضلية شائعة مع نقص الكالسيوم ويمكن أن تحدث في أي وقت ، حتى أثناء النوم.



-هشاشة العظام :

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم أيضًا إلى اضطرابات مثل هشاشة العظام ، وهى حالة عظمية وهي شكل أكثر اعتدالًا من هشاشة العظام، ترتبط هاتان الحالتان بفقدان كثافة المعادن في العظام (BMD) التي تسبب ضعف العظام.

-مشاكل الجلد والأظافر الهشة:

يمكن أن يكون الجلد الجاف المتقشر والأظافر الهشة من أعراض نقص الكالسيوم، عندما يحتوي جسمك على مستويات منخفضة من الكالسيوم يمكن أن يجعل بشرتك تبدو جافة وباهتة ، بينما أظافرك أرق وأضعف وهشاشة، غالبًا ما تحدث مشاكل الجلد مع الحكة، بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر نقص كالسيوم الدم أيضًا عامل خطر للإصابة بالصدفية والأكزيما.