قافلة جامعة طنطا الطبية بـ"نهطاى" تعالج 1623 حالة وتصرف الدواء بالمجان

الغربية عادل ضرة - مصطفى عادل

نظمت جامعة طنطا اليوم الثلاثاء، قافلة طبية كبرى بقرية نهطاى التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور حمدى شعبان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، وذلك فى إطار دعم الجامعة المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء.

وأكد الدكتور محمود ذكى، أن جامعة طنطا تحرص على دعم المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي، والتي تستهدف حماية صحة المصريين وتساهم في استراتيجية بناء الإنسان، ‏معلنًا أن الجامعة تعمل حاليا تحت شعار قافلة طبية كل يوم لخدمة القرى الأكثر احتياجات بالغربية، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأكد رئيس الجامعة، أن القوافل تقدم خدمات طبية متميزة للمرضى وتصرف الدواء اللازم بالمجان، ‏موضحا أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي يتم تحويلها مباشره ‏إلى مستشفيات طنطا الجامعية لتلقي العلاج اللازم بالمجان.

وأشاد بالإقبال الكبير الذى شهدته القافلة من الأهالى بقرية نهطاى والقرى المجاورة لها، موضحا أنه تم توزيع عدد كبير من كتب المراجعة النهائية للطلاب الثانوية العامة لدعم الطلاب فى الأسر الأكثر احتياجا.

من جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1623 مواطناً من أهالي القرية، كما تم تحويل 82 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والأطفال والرمد والمخ والأعصاب.

وأكدت الدكتور زينب سامى منسق مبادرة "حياة كريمة" بالغربية، أن قوافل جامعة طنطا الطبية تساهم فى دعم مبادرة "حياة كريمة " فى القرى الأكثر احتياجا من خلال تقديم خدمات الرعاية الطبية المتميزة للمرضى وصرف الدواء بالمجان وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية.

وأوضحت انها كطبيبة تفتخر بالمشاركة فى فاعليات مبادرة "حياة كريمة " والتى تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر مشيرة الى المبادرة تنفرد بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” للفئات الأكثر احتياجا وتحسين ظروف معيشتهم كما تساهم فى دعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وفى تنفيذ استراتيجية الرئيس السيسى لبناء الانسان المصرى