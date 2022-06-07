اليوم السابع
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أكرم القصاص
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عودة مياه الشرب فى السويس بعد نجاح أعمال إصلاح محطة "الصرف الصحى"

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 09:41 ص
عودة مياه الشرب فى السويس بعد نجاح أعمال إصلاح محطة "الصرف الصحى" اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
السويس - فريق المحافظات

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اعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بدء عملية ضخ مياه الشرب في جميع مناطق السويس، بعد الانتهاء من إصلاح خط الطرد 700 مم داخل محطة صرف صحي زرب بحي السويس في وقت قياسي.

وقال محافظ السويس في تصريحات لـ "اليوم السابع"، إنه كان من المقرر قطع مياه الشرب عن جميع مناطق السويس لمدة 24 ساعة، بدأت من منتصف الليل لاصلاح خط الطرد 700 مم  بمشاركة وتم تكثيف الاعمال ليلا لاختصار الوقت بالتنسيق بين فرع السويس للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة وهيئة قناة السويس، حتي تم الانتهاء من الإعمال وضخ مياه الشرب تباعا لجميع مناطق المحافظة.

وأشار محافظ السويس إلي الانتهاء من تركيب محبس 8 بوصة وربطه بالشبكة العامةعلي خط 1200 خط مياه بطريق ناصر لتدعيم بالمنطقة.

وقدم محافظ السويس الشكر للعاملين المنفذين لأعمال الإصلاح علي حرصهم بعدم تأثر المواطنين بقطع مياه الشرب لفترة طويلة.


 


السويس

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