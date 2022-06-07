طلاب كليتى الطب البيطرى والصيدلة بجامعة كفر الشيخ يؤدون الاختبارات الإلكترونية

كفر الشيخ - محمد سليمان

أدى 518 طالبا بالفرقة الأولى بكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ الاختبارات الإلكترونية النهائية، و119 طالبا في الفرقة الثالثة كلية الصيدلة "كلينكال"، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن عميد كلية الطب البيطري، والدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، بحضور الدكتور فؤاد فراج، والدكتور رفيدة سالم مديري وحدات القياس والتقويم والاختبارات الإلكترونية بكليتي الطب البيطري والصيدلة.



جاء ذلك بإشراف فني للدكتور تامر كامل، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، والدكتور عمرو أبوهانى، مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة.



كما تابع رئيس جامعة كفر الشيخ، الامتحانات بكليات الجامعة، ولم ترصد غرف العمليات بالجامعة وبالكليات أية مخالفات.