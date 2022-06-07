شاب يقتل موظفا بإحدى قرى مركز الفشن فى بنى سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من مركز شرطة الفشن، يفيد بمقتل موظف متاثراً بإصابته بطعنة نافذة فى الصدر، حيث دلت التحريات الأولية على أن الجانى يدعى "م. س" 22 عاما عاطل من ذات القرية.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى بركات .ح.ح 45 سنة، موظف، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة فى الصدر، وتم إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة .

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفشن إلى موقع البلاغ، للوقوف على ملابسات الحادث.