زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمؤبد للمتهمين بقضية "خلية الصواريخ"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 6 سنوات، يوم 7 يونيو 2016، قضت دائرة الإرهاب المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن المؤبد لـ22 متهما، والسجن المشدد 3 سنوات لـ6 آخرين، وبراءة 8 فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ".

كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ضمت القضية 36 متهمًا بينهم 24 محبوسا، و12 هاربا، أسندت لهم نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، تهم إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.