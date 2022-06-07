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روسيا تهاجم رئيس المجلس الأوروبى: تصريحاته ضدنا وقحة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:00 ص
روسيا تهاجم رئيس المجلس الأوروبى: تصريحاته ضدنا وقحة شارل ميشيل
كتب أحمد عرفة

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أكد دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أن التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بتبنى حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا هي أكثر تصريحات الاتحاد الأوروبي وقاحة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة،: لقد ذهبنا إلى هناك لسماع الحقيقة، لكن من الواضح أن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إليها، وسمعنا فقط أكاذيب صارخة وبيانات بدون إثباتات، وكثير منها تم فضح زيفها. ومن المؤلم أن نرى مثل هذه المعايير المهنية المتدنية وانعدام الأخلاق بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي الرئيسيين.

 

ووصف النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، خطاب شارل ميشيل بأنه أكثر تصريحات الاتحاد الأوروبي وقاحة التي سمعها في السنوات الأخيرة، حيث لا توجد حقائق، فقط ادعاءات وإهانات لا أساس لها، لم أفكر مطلقا في أن الدبلوماسية وسلوك الاتحاد الأوروبي يمكن أن يصلا إلى هذا المستوى المتدني والمخزي.

 


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