اليوم السابع
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بوتين: أخطاء الغرب فى السياسة الاقتصادية أدت لحدوث نقص فى الغذاء وزيادة الفقر

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:27 م
بوتين: أخطاء الغرب فى السياسة الاقتصادية أدت لحدوث نقص فى الغذاء وزيادة الفقر بوتين
وكالات الأنباء

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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الأخطاء طويلة الأمد التى ارتكبتها الدول الغربية فى السياسة الاقتصادية والعقوبات أدت إلى حدوث تضخم عالمى وزيادة الفقر ونقص الغذاء، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وجاء ذلك في رسالة موجهة من الرئيس الروسي للمشاركين في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين، وتم نشرها على موقع الكرملين اليوم الاثنين.

وجاء في الرسالة: "ينعقد منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولى، في وقت صعب بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره. لقد أدت سنوات عديدة من الأخطاء التي ارتكبتها الدول الغربية في السياسة الاقتصادية والعقوبات غير المشروعة إلى موجة من التضخم العالمي وتدمير الخدمات اللوجستية المعتادة وسلاسل الإنتاج، وإلى زيادة حادة في الفقر ونقص الغذاء، ولكن كما يحدث دائما جنبا إلى جنب مع التحديات تنفتح الآفاق، وهذا هو السبب في أن شعار المنتدى (عالم جديد - فرص جديدة)".

وأشار بوتين إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي.

ولفت بوتين إلى أن عشرينيات الألفية الجديدة بالنسبة لروسيا ستكون فترة تعزيز السيادة الاقتصادية، بينما سيحافظ اقتصاد البلاد على مساره حول التعاون الدولي.

كذلك أشار بوتين إلى أن منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي سيواصل تقديم مساهمة كبيرة في حل المهام ذات الأولوية. وأكد أن من المصلحة المشتركة تنشيط التجارة والاستثمار وتشجيع التطوير المشترك للتقنيات وتقوية أسواق المال وزيادة حصة التسويات التجارية بالعملات الوطنية.

وتستضيف مدينة سان بطرسبورج في الفترة من 15 وحتى 18 يونيو الجارى منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

 


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