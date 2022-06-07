رئيس الهيئة القومية للتأمين: نعمل على منظومة تأمينات تليق بالشعب المصرى

كتب أيمن رمضان

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن هناك 6.5 مليون مواطن كانوا يستخدمون البطاقات الزرقاء لصرف معاشهم وعلى مدى العام الماضى تم تحويل 5 ونصف مليون مواطن إلى أوجه صرف أخرى وفقا لما يرغب فيه المواطن، ومنذ فترة نناشد بعض المواطنين الذين لم يقوموا بتغيير البطاقات الزرفاء بالتوجه إلى أقرب مكتب تأمينات له أو أي فرع للبنك الزراعى المصرى وأعلنا عن ذلك في الصحف القومية.

وأضاف "عوض"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن كل ما هو مطلوب من المواطن صورة من بطاقة الرقم القومى مدون عليها رقم الهاتف، وتابع:" واللى مش قادر يروح يتصل بالرقم 19680 وسيقوم موظف بالتوجه له وتفعيل بطاقة الصرف له وذلك يتم في غضون 48 ساعة وهذه الخدمة مجاناً".

وأوضح "عوض"، أنه جارى عمل منظومة جديدة للتأمينات والمعاشات تليق بالشعب المصرى، وهذا هو سبب طلبنا لرقم المحمول، كى نتمكن من سهولة الوصول إليه من أجل تحديث البيانات، وتابع:" التليفون هيكون وسيلة التواصل بين الهيئة والمواطن خاصة وأن هناك عناوين كثيرة غير مدققة وعليه عندما نرسل خطاب للعنوان المدون غالباً لا يصل كون المواطن قد يكون ترك المكان".

وشدد "عوض"، على أنه لا يشترط أن يكون رقم المحمول المدون على صورة بطاقة الرقم القومى ملك لصاحب المعاش، موضحاً أن الهيئة تهدف إلى سهولة التواصل للمواطن.