اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 07:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التأمين الاجتماعي: إيقاف 260 ألف بطاقة انتهت صلاحيتها للمعاشات ولا وقف للصرف

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:51 م
التأمين الاجتماعي: إيقاف 260 ألف بطاقة انتهت صلاحيتها للمعاشات ولا وقف للصرف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هناك بطاقات أصدرتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ زمن، وكانت 6.5 مليون بطاقة، وتم وضع خطة لضمها للشمول المالي، وتم تحويل 5.5 مليون مواطن، يصرفون معاشاتهم بوسيلة أخرى بخلاف الكارت الأزرق لأصحاب المعاشات.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، أنه تم الإعلان منذ بداية العام، أن البطاقات الزرقاء لم تعد صالحة لاستخراج المعاش من الماكينات، وتم التنبيه على المواطنين بالذهاب لأقرب مكتب تأمينات لصرف المعاشات.
 
وأوضح أنه في معاش شهر يونيو كان لدينا 260 ألف بطاقة انتهت صلاحيتها لصرف المعاشات، ولا يتم إيقاف صرف المعاش، ويمكن صرفه بأقرب مكتب تأمينات أو فرع للبنك الزراعي.
 
 

التامينات

المعاشات

البطاقه الزرقاء

التامين الاجتماعي


الموضوعات المتعلقة

تغذية ماكينات الصرف الآلى لاستمرار صرف معاشات يونيو

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:00 م

أخبار مصر.. الحكومة تنفى إيقاف معاشات أصحاب البطاقات التقليدية

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:00 م

الحكومة تنفى إيقاف معاشات أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها لكروت ميزة

الإثنين، 06 يونيو 2022 11:07 ص

"تشريعية النواب" تطلب الرد كتابة على طلب إحاطة بشأن مستحقات المحالين للمعاش

الأحد، 05 يونيو 2022 03:48 م

غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين تتابع صرف معاشات يونيو

الأحد، 05 يونيو 2022 01:00 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة