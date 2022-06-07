ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن دودا وزيلينسكي ناقشا أيضا الخطوات الأخرى التي سيتم اتخاذها من جانب البلدين، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها الزعيمان.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني - في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره البولندي حول التعاون الدفاعي بين البلدين، معربا عن شكره لدودا إزاء جهوده في تعزيز الدعم الدولي لترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.