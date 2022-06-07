دراسة تظهر كيف يمكن للتوتر أن يؤثر على قدرة الجهاز المناعي على محاربة العدوى

كتبت إيناس البنا

أوضحت دراسة جديدة أن الإجهاد الحاد يمكن أن يضر بمكافحة العدوى، وخاصة COVID-19 ، ويزيد من فرصة الموت في نماذج الفئران.

وفقا لموقع " news-medical"، هذه الدراسة تعد الأولى التي توضح كيف تتحكم مناطق معينة في الدماغ في الاستجابة المناعية الخلوية للجسم أثناء تعرضها لضغط حاد وإصابة بفيروس COVID-19 أو الأنفلونزا.

كيف تم إجراء البحث أولاً، نظر الباحثون في مجموعات من نماذج الفئران المرهقة والتي لم تتعرض للإجهاد، وقاموا بتحليل أجهزتهم المناعية، في غضون دقائق، أظهرت الفئران التي عانت من إجهاد حاد تغيرات كبيرة في نظام المناعة لديها مقارنة بمجموعة الفئران التي تتمتع بالراحة. وبشكل أكثر تحديدًا ، أظهرت الدراسة أن الإجهاد الحاد يدفع الخلايا العصبية من المنطقة المعروفة باسم ما تحت المهاد البطيني لتحفيز خلايا الدم البيضاء التي تشمل (الخلايا المناعية أو الكريات البيض)، وهذا يقلل من الاستجابة المناعية للفيروسات مثل COVID-19 والإنفلونزا ، مما يجعل الجسم أقل مقاومة لمحاربة العدوى ويعرضه لخطر أكبر من المضاعفات والموت.أولاً، نظر الباحثون في مجموعات من نماذج الفئران المرهقة والتي لم تتعرض للإجهاد، وقاموا بتحليل أجهزتهم المناعية، في غضون دقائق، أظهرت الفئران التي عانت من إجهاد حاد تغيرات كبيرة في نظام المناعة لديها مقارنة بمجموعة الفئران التي تتمتع بالراحة.