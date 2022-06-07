تجديد حبس عاطل متهم بسرقة منزل سيدة فى حلوان

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة منزل سيدة بأسلوب التسلق.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (سيدة ، مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة ( 2 هاتف محمول - مبلغ مالى ) من داخل الشقة محل سكنها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن الهاتفان المستولى عليهما حيازة (صاحب محل هواتف محمولة ، مقيم بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتفان المستولى عليهما، وبمناقشته عن مصدرهما أقر بشرائهما من (عاطل ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة)، كما أضاف بعدم علمه بكون الهاتفان من متحصلات واقعة سرقة وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق"، وبمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بذات الأسلوب، كما أقر بارتكابه واقعة سرقة أخرى.

تم بإرشاده ضبط (هاتف محمول من متحصلات واقعة السرقة الأخرى ) بمكان إخفائه، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهواتف المحمولة، واتهماه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.