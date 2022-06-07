اليونيسف تحذر من "انفجار وشيك" فى وفيات الأطفال بالقرن الإفريقى

كتبت : هند المغربي

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" من أوضاع الأطفال في القرن الإفريقي، موضحة أن التركيز العالمي المنصب على الأوضاع في أوكرانيا فقط يهدد بحدوث "انفجار وشيك" في وفيات الأطفال في القرن الإفريقي.

وأكدت المنظمة ضرورة أن يلتفت العالم إلى مسائل أخرى غير الحرب في أوكرانيا، ويتصرف على الفور، مشددة بالقول "إذا لم يوسع العالم نظره بعيدا عن الحرب في أوكرانيا وتصرف على الفور فإن انفجارا في وفيات الأطفال على وشك الحدوث في القرن الأفريقي".

وقالت نائب المدير الإقليمي لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا بالمنظمة رانيا " إن هناك ما يقدر بنحو 386 ألف طفل في الصومال، بزيادة نسبتها 15 % خلال خمسة أشهر، الآن في حاجة ماسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد الشديد الذي يهدد حياتهم.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 1.7 مليون طفل في جميع أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال بحاجة ماسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد الوخيم، موضحة أن شح الأمطار في أربعة مواسم خلال عامين أدى إلى نفوق المحاصيل والماشية وتجفيف مصادر المياه، في وقت تشير التوقعات إلى أن الأمطار القادمة من أكتوبر إلى ديسمبر من المحتمل أن تكون شحيحة أيضا.

وأكدت دجاش أن البلدان الثلاثة سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الذين تم إدخالهم للعلاج في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام 2021، وكانت النسبة في إثيوبيا أعلى بحوالي 27% والصومال أعلى بنسبة 48% بينما كانت النسبة فى كينيا أعلى بحوالي 71 %، مشددة على أن معدلات الوفيات مثيرة للقلق؛ إذ سجلت المناطق الأكثر تضررا في القرن الإفريقي خلال العام الجاري زيادة في وفيات الأطفال بمعدل ثلاثة أضعاف عدد حالات الوفاة بسبب سوء التغذية الحاد خلال العام السابق بأكمله.

وحذرت المنظمة من أن هذه الضغوط تؤثر كذلك على استجابتها إذ من المتوقع أن ترتفع تكلفة الغذاء العلاجي المنقذ للحياة الذي تستخدمه لعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم بنسبة 16 % على مستوى العالم خلال الأشهر الستة المقبلة مما يعني أن اليونيسف ستحتاج إلى ما يقدر بحوالي 12 مليون دولار إضافية أكثر مما كان متوقعا في القرن الأفريقي وحده، مشيرة إلى أن نداء الاستجابة الذي أطلقته لا يزال يعاني من نقص حاد في التمويل؛ إذ تمتلك المنظمة الآن أقل من ثلث ماتحتاجه لهذا العام.