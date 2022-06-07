وأشارت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إلى أن وزارة السياحة قامت بوضع مبادئ توجيهية لوكالات السفر والفنادق قبل استئناف استقبال الوافدين يوم الجمعة المقبل بهدف السياحة، وسيقتصر الدخول في البداية على الجولات المصحوبة بمرشدين من 98 دولة ومنطقة تمثل الأقل خطرا في الإصابة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند.

من جانبه، قال تيتسو سايتو وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، في مؤتمر صحفي، إن "فهم المبادئ التوجيهية والامتثال سيؤديان إلى استئناف السياحة الوافدة على نحو سلس وتوسيع نطاقها".

وبموجب الإرشادات، ستحصل وكالات السفر على موافقة المشاركين في الجولات السياحية بشأن الامتثال للتدابير من خلال التوضيح عند بيع أو حجز الجولات بأنه لن يتم معاقبتهم على عدم الامتثال ولكن قد لا يتمكنون من المشاركة في الجولات.