الناتو: لا نخطط لتقديم ضمانات لروسيا حول عدم نشر أسلحة نووية على أراضى السويد وفنلندا

كتب أحمد عرفة

أكد كميل غراند، مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الناتو، أن الحلف لا يخطط لتقديم ضمانات لروسيا حول عدم نشر أسلحة نووية على أراضى السويد وفنلندا، حال انضمامهما للحلف، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ردا على سؤال حول تقديم ضمانات أمنية لروسيا حيال عدم نشر أسلحة نووية في السويد وفنلندا بحال انضمامها للحلف: "لست متأكدا من أن الأمر يستحق تقديم أي ضمانات لروسيا حول استراتيجيتنا العسكرية في هذه المنطقة"، لافتا إلى عدم وجود أي محادثات حتى الآن تتعلق بنشر هذا النوع من الأسلحة.

وفى وقت سابق صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن العقوبات الغربية ضد روسيا ليس لها تأثير على الموقف الروسي، وانتقد شركاء كييف لدعوتهم إلى وقف إطلاق النار دون شروط معينة.

جاء ذلك في حديث لزيلينسكي أجرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث انتقد عدم وجود شرط "وقف الهجوم الروسي" لوقف إطلاق النار، وتابع زيلينسكي: "إن بعض الدول تدعم أوكرانيا، من ناحية، إلا أنها تفعل ما تستطيع كى يمكنها تخفيف العقوبات حتى لا تتأثر أعمالها التجارية".

وكان عدد من الدول الغربية قد فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، إلا أن روسيا كانت تستعد لها مسبقا.