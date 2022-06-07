اليوم السابع
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العثور على طفل مخنوقا بحبل داخل مسكنه فى منطقة أوسيم بالجيزة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 05:31 م
العثور على طفل مخنوقا بحبل داخل مسكنه فى منطقة أوسيم بالجيزة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة في واقعة العثور على جثة طفل داخل مسكنه في منطقة أوسيم، وذكر شهود عيان أن الطفل تم العثور عليه مخنوقا بواسطة حبل، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل داخل مسكنه في أوسيم، انتقل رجال المباحث لإجراء التحريات ومناظرة الجثة.

 

وذكر شهود عيان أن الطفل يبلغ من العمر ما يقرب من 13 سنة، تم العثور عليه مخنوقا بواسطة حبل، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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