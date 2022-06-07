اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:26 م
أكرم القصاص
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العالم هذا المساء.. البنك الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 6.1٪ فى 2022.. قتيلان فى إطلاق نار بأحد المتاجر بمدينة شولمستادت الألمانية.. محمد صلاح فى رحلة بحرية بعد استبعاده من المنتخب للإصابة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:00 م
العالم هذا المساء.. البنك الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 6.1٪ فى 2022.. قتيلان فى إطلاق نار بأحد المتاجر بمدينة شولمستادت الألمانية.. محمد صلاح فى رحلة بحرية بعد استبعاده من المنتخب للإصابة
وكالات

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شهد العالم هذا المساء العديد من الأحداث المهمة، وهو ما أبرزته وكالات الأنباء، ويقدم "اليوم السابع" تقريرا بأهم أحداث العالم التى تم رصدها خلال الساعات الماضية..
 

البنك الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 6.1٪ فى 2022

 
 
رفع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 6.1% مقارنة بـ 5.9% في توقعاته السابقة خلال اجتماعات الربيع في شهر أبريل الماضي.


وتوقع البنك - في تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو الصادر اليوم-أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8% وفي عام 2024 نموًا بنسبة 5%.


وكان البنك قد رفع توقعاته في أبريل الماضي بمقدار 0.3% ليصل إلى 5.6% في يناير.


وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري شهد نشاطا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية ما أسهمت في تعديل النمو إلى 6.1% خلال السنة المالية 2021/2022.


وكانت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث قد أوضحت في يناير الماضي أن توقعاتنا للأداء الاقتصادي المصري تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية في إدارة جائحة "كوفيد-19" خاصة في ظل التفشي العالمي لمتحور أوميكرون.


ونوهت "جيتا جوبيناث" إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التي حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة كورونا(كوفيد-19) وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.

 

قتيلان فى إطلاق نار بأحد المتاجر بمدينة شولمستادت الألمانية

 
 

أعلنت الشرطة الألمانية، مقتل شخصين في إطلاق نار بأحد المتاجر بمدينة "شولمستادت" وسط البلاد، دون التطرق لتفاصيل اخرى، جاء ذلك بحسب تقارير إعلامية.

أفادت الشرطة الألمانية، أن إطلاق النار فى متجر بمدينة شولمستادت غير مرتبط بعمل إرهابي، بحسب تقارير إعلامية.

 
 
 

محمد صلاح يتمتع بإجازته بعد استبعاده من المنتخب للإصابة

 
نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي والفراعنة، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال استمتاعه برحلة بحرية بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي تستعد لمواجهة أثيوبيا في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2023 بكوت ديفوار.
 
محمد صلاح
محمد صلاح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


العالم هذا المساء

البنك الدولى

الاقتصاد المصري

محمد صلاح

إطلاق نار فى ألمانيا


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