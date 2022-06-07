إصابة وزيرة خارجية ألمانيا بكورونا بعد وصولها باكستان

ألغت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك جميع مواعيدها، بعد أن ثبت إصابتها إصابتها بـ Covid-19 بعد فترة وجيزة من وصولها إلى باكستان، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية آنا لينا بيربوك، قد بدأت مساء الإثنين، جولة تستمر أربعة أيام وتشمل باكستان واليونان وتركيا، حيث كانت تعتزم السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري في العاصمة إسلام آباد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأفادت متحدثة باسم الخارجية الألمانية بأن بيربوك كانت ستجرى في برنامجها محادثات خلال جولتها في الدول الثلاث مع ممثلين عن المجتمع المدني في كل دولة وذلك إلى جانب محادثاتها مع ممثلي الحكومات الثلاث.، حيث كان من المفترض أن تجرى مشاورات مع موظفي سفارة بلادها في باكستان وكذلك العاملين في الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد)، وتعمل هاتان الجهتان منذ شهور على استكمال رحلات أشخاص فارين من أفغانستان ويحتاجون إلى الحماية بشكل خاص.