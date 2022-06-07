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الشرطة الألمانية: قتيلان فى إطلاق نار بأحد المتاجر بمدينة شولمستادت

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 02:38 م
الشرطة الألمانية: قتيلان فى إطلاق نار بأحد المتاجر بمدينة شولمستادت الشرطة الألمانية
كتب سمير حسنى

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أعلنت الشرطة الألمانية، مقتل شخصين في إطلاق نار بأحد المتاجر بمدينة "شولمستادت" وسط البلاد، دون التطرق لتفاصيل اخرى، جاء ذلك بحسب تقارير إعلامية.


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