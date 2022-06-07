الشرطة الألمانية: قتيلان فى إطلاق نار بأحد المتاجر بمدينة شولمستادت

أعلنت الشرطة الألمانية، مقتل شخصين في إطلاق نار بأحد المتاجر بمدينة "شولمستادت" وسط البلاد، دون التطرق لتفاصيل اخرى، جاء ذلك بحسب تقارير إعلامية.
الشرطة الألمانية: قتيلان فى إطلاق نار بأحد المتاجر بمدينة شولمستادتالثلاثاء، 07 يونيو 2022 02:38 م
الشرطة الألمانية
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