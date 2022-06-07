الشرطة الألمانية: قتيلان فى إطلاق نار بأحد المتاجر بمدينة شولمستادت

كتب سمير حسنى

أعلنت الشرطة الألمانية، مقتل شخصين في إطلاق نار بأحد المتاجر بمدينة "شولمستادت" وسط البلاد، دون التطرق لتفاصيل اخرى، جاء ذلك بحسب تقارير إعلامية.