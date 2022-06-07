السيطرة على حريق بالممشى التجارى فى قنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الإثنين، من السيطرة علي حريق نشب بمطعم داخل الممشى التجارى بمدينة قنا، دون إصابات.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب حريق في مطعم بالممشي التجاري في مدينة قنا، وتمكنت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الأتربى، مدير الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة علي الحريق دون إصابات بشرية قبل امتداده إلي الأماكن المجاروة من المطعم.