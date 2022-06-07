اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 يونيو 2022 01:09 ص
أكرم القصاص
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السعودية وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال التغير المناخي

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:00 ص
السعودية وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال التغير المناخي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير
أ ش أ

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بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، الاثنين عبر الاتصال المرئي، مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء البريطاني رئيس الجانب البريطاني لدى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي ألوك شارما، تعزيز التعاون على المستوى الثنائي والدولي في مجال التغير المناخي.


وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى - خلال الاتصال - مناقشة المبادرات والجهود المبذولة من البلدين فيما يخص مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة وأهمية تكثيفها.


السعودية

عادل الجبير

بريطانيا

بريطانيا والسعودية


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