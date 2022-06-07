السجن 5 سنوات لمزارعين بتهمة قتل شابين فى مشاجرة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب بمحافظة الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي لاشين، وهاني رمسيس، وأمانة سر محمود حفني، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وشعبان عجمي، بالسجن 5 سنوات لمتهمين قتلا شابين غريبين تواجدا بأرضهما بحوزتهما سلاح نارى ورفضا الخروج منها.

تعود وقائع القضية إلي 20 سبتمبر عندما تلقى مركز شرطة سنهور، بلاغا من أهالي قرية منشأة دكم، بالعثور علي جثتين لشابين مقتولين بالأراضي الزراعية، بحوض أيوب علي صالح.

علي الفور انتقلت قوة من الشرطة وتبين وجود جثتي أحمد رجب محمد 32 سنة، عاطل، ومحمود سيد ربيع، 20 سنة، سائق، وتمكن فريق البحث من مديرية أمن الفيوم من التوصل إلي أن واء ارتكاب الواقعة كل من محمد إبراهيم عبد الهادي 33 سنة عامل عادي ومحمد ربيع ميلاد 27 سنة ويقيمان بقرية فيديمين، وتم ضبط المتهمين أثناء اختبائهما بمزرعة زيتون بطريق بني سويف.

وبمناقشة المتهمين أقر المتهم الأول أنه يمتلك قطعة أرض بمنشأو دكم وتردد بين الأهالي أن شخصين غرباء يبيتان في الأرض الزراعية الخاصة به ومسلحان ويثير تواجدها شكوك الأهالي.

وأكد المتهم أنه قام بالاتصال بابن خالته "المتهم الثاني" واصطحبه إلي الأرض الزراعية الخاصة به، فوجدا المتهمين نائمين وبجوارهما سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية وبعض الأكياس، فقام المتهم الثاني بالإمساك بالسلاح الناري خوفا من أن يستخدمه المتهمون ضدهما، وقاما بإيقاظهما وبمطالبتهما، بالرحيل، إلا أنهما رفضا واصرا علي البقاء، فأطلق المتهم الثاني أعيرة نارية بهدف ترويع المجني عليهما،إلا أن الطلقات النارية أصابتهما وأودت بحياتهما في الحال، وخشية من افتضاح أمرهما قامت بنقل الجثتين الي الطريق الزراعي.

وتوصلت التحريات التى قام بها الرائد محمد عشري رئيس مباحث مركز شرطة سنهور إلي مضمون ما جاء في اعترافات المتهم وتم إحالتهما إلي النيابة التي تولت التحقيق.

وجهت النيابة العامة للمتهمين محمد ربيع ميلاد 27 سنة مقيم بقرية فيديمين بمركز سنورس ومحمد إبراهيم عبد الهادي 33 سنة فلاح ومقيم بنفس العنوان بأنهما قتلا المجني عليهما أحمد رجب محمد، ومحمود سيد ربيع، حيث تقابلا في الأرض الزراعية الخاصة بالمجني عليه الثاني وقاما المتهمين بنهرهما والتنبيه عليهما بمغادرة الأرض، وعدم التردد عليها مرة أخرى، إلا أن المجني عليهما لم يستجيبا، فقام المتهم الأول بإشهار السلاح الناري الموجود بحوزته صوبهما، وأطلق أعيرة نارية قاصدا قتلهما، فأودت بحياتهما في الحال.

كما وجهت النيابة للمهتمين تهمة حيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص، وتم إحالة المتهمين إلي محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت حكمها المتقدم.